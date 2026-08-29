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Газета.ру

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Зеленский признал размещение склада с боеприпасами под Киеве в жилой застроейке

Зеленский признал размещение склада с боеприпасами под Киеве в жилой застроейке

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что склад с боеприпасами в селе Милая Киевской области, на котором произошел крупный пожар с детонацией, расположен в жилой застройке.

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