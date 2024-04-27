Главный советский олигарх: кем был отец русской звезды Голливуда Юла Бринера

В начале 1960-х годов по экранам СССР с успехом прошёл голливудский вестерн «Великолепная семёрка». Однако мало кто из советских зрителей знал, что Юл Бриннер, сыгравший роль главного героя, был русским эмигрантом из известнейшей семьи.