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Газета.ру

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Рэпер Мот заявил, что шоу мировых звезд уступают концертам российских артистов

Рэпер Мот заявил, что шоу мировых звезд уступают концертам российских артистов

Рэпер Мот раскритиковал шоу мировых звезд. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».По мнению Мота, концерты мировых звезд менее качественно исполнены, чем выступления российских артистов.

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