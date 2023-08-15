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В Брянской области нашли неандертальский нож возрастом около 80 тыс. лет

В Брянской области нашли неандертальский нож возрастом около 80 тыс. лет

Мы обнаружили нож, который сделан не из местного кремния, а из привозного. Мы будем изучать, откуда он сюда попал, но это уже важное свидетельство, которое поможет ответить на вопрос, насколько мобильны были неандертальцы, какие контакты были межд .

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