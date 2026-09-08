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Zero Hedge

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Consumer Credit Smashes Estimates As Credit Card Debt Hits New All-Time High

Consumer Credit Smashes Estimates As Credit Card Debt Hits New All-Time High

Consumer Credit Smashes Estimates As Credit Card Debt Hits New All-Time High The relevering of the US consumer continues: one month after the June consumer credit number came higher than estimates (and followed the unexpected May contreaction in US credit), in July consumer credit came in even higher than expected, with the Fed reporting in its latest G.

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