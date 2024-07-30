«Это переворот»: в США забили тревогу из-за решения Байдена

Предложенная президентом США Джо Байденом реформа Верховного суда превратит его в еще один партийный орган и разрушит принцип независимости судебной власти, заявили бывший генеральный прокурор США Уильям Барр и юрист Келли Шеклфорд в статье для Fox News.
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