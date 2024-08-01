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Закон и Порядок

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Как сторонники Трампа и Харрис относятся к вопросу о помощи Украине

Как сторонники Трампа и Харрис относятся к вопросу о помощи Украине

Pew Research: сторонники Трампа и Харрис расходятся в вопросе помощи Украине Как американские избиратели, поддерживающие Демократическую и Республиканскую партии, относятся к оказанию военной помощи Украине и использованию американского оружия для ударов по российской территории — в инфографике РБКФото: John Moore / Getty Images 5 ноября в США пройдут президентские выборы, в которых уже в третий раз примет участие Дональд Трамп.

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