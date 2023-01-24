Политика как она есть

40 776 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    И тебе, бедолага, следовало бы историю изучать не по макулатуре типа "исторея ссср" и "исторея капысысы", а вообще-то...Лех Валенса требу...
  • Наталья Персидская
    Не обращайте на него внимание, он известная дрянь и мразь:)Лех Валенса требу...
  • МИХАИЛФЕДОР Два человека
    Польши не станет от БРЕСТА  за ВАРШАВУ!!  Там будит вода  ОНИ ОТВЕТЯТ ПЕРЕД БОГОМ!!!Лех Валенса требу...

Когда и чем закончится конфликт на Украине

Когда и чем закончится конфликт на Украине

Эпиграф: «Зачем нам такой мир, в котором нет места России?» (В. В. Путин) Люди, с недавних пор заинтересовавшиеся политикой, пытаясь с высоты своего дивана оценить сроки окончания СВО, совершенно неверно оценивают цели и задачи противостоящих сторон (а некоторые даже и стороны не в состоянии определить), отсюда и неверные выводы о сроках окончания противостояния и даже обвинения в адрес своего высшего политического руководства, избравшего якобы, с их точки зрения, совершенно неверную тактику ведения БД и даже подозрения в предательстве им (то бишь руководством) национальных интересов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх