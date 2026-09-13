Маршрут гедониста на неделю 28 августа – 4 сентября: культурные и гастрономические события Москвы

На неделю с 28 августа по 4 сентября в Москве и окрестностях запланировано множество культурных и гастрономических событий, которые позволят разнообразить досуг и познакомиться с новыми локациями.
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