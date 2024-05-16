Генеральный штаб ВС киевского режима поделился сведениями о том, что из-за мощных артиллерийских ударов Армии Российской Федерации подразделения боевиков оказались вынуждены отступить на Купянском участке линии боевого соприкосновения.
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