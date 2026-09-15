Дмитриев назвал Мерца нервным канцлером на фоне отмены поездки в Нью-Йорк

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца «нервным» после отмены его поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.