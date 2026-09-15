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Дмитриев назвал Мерца нервным канцлером на фоне отмены поездки в Нью-Йорк

Дмитриев назвал Мерца нервным канцлером на фоне отмены поездки в Нью-Йорк

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца «нервным» после отмены его поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

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