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"Эта боль была для меня заслуженной". Амиран Сардаров высказался о браке с внучкой бывшего президента Узбекистана Мариам Тилляевой

"Эта боль была для меня заслуженной". Амиран Сардаров высказался о браке с внучкой бывшего президента Узбекистана Мариам Тилляевой

Блогер Амиран Сардаров, известный благодаря своему каналу "Дневник хача" и браку с внучкой бывшего президента Узбекистана Мариам Тилляевой, в шоу "Сессия" для VK Видео рассказал о том, чего его научил брак с Мариам, почему с детства мечтал уехать жить в США, а также о том, что его разочаровало.

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