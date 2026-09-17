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Тодорович из «Факела»: «Для меня «Спартак» — лучший клуб РПЛ»

Тодорович из «Факела»: «Для меня «Спартак» — лучший клуб РПЛ»

Боснийский защитник «Факела» Дарко Тодорович поделился впечатлениями от матча 9-го тура чемпионата России против «Спартака».

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