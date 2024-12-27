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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жамнов про 2:4 с «Куньлунем»: «Спартак» сыграл отвратительно. Ничего не получалось»

«Можно сказать, что у нас сегодня ничего не получилось, играли очень плохо. Игра была по периметру, без угроз.

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