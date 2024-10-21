Вторая волна мобилизации в России: что стоит за слухами?

Слухи о новой мобилизации: что говорят власти и эксперты. 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация, в ходе которой министр обороны Сергей Шойгу заявил о наборе 300 тысяч человек.
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