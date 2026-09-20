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Аргументы и Факты

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NYT: Гайана укрепила позиции на рынке нефти из-за войны на Ближнем Востоке

NYT: Гайана укрепила позиции на рынке нефти из-за войны на Ближнем Востоке

Гайана существенно улучшила позиции на глобальном нефтяном рынке из-за боевых действий между США и Ираном, конфликт которых спровоцировал сокращение поставок энергоносителей, вызвала газета The New York Times (NYT).

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