Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что с удовольствием передал бы форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину множество наград Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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