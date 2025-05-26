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"Нет ли с ним Первого и Девятого?": Снимки генерала Суровикина удивили Сеть

"Нет ли с ним Первого и Девятого?": Снимки генерала Суровикина удивили Сеть

Царьград Коллаж Царьграда Недавние снимки генерала Сергея Суровикина изрядно удивили Сеть.

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Комментарии
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людмила михайлик
Побольше таких генералов
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8 час.
Анна Зареченская
А некоторых героев генералов сажают в тюрьму. Враги не дремлют!
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7 час.
Татьянка Яцук
Жаль, что по поводу другого генерала вг никаких действий не предпринимает.....или именно он и предпринял?
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4 час.
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