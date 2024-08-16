Диетолог Королева объяснила, почему нужно питаться разнообразно

МОСКВА, 16 августа, ФедералПресс. Ежедневное употребление одних и тех же продуктов может спровоцировать дефицит витаминов и минералов в организме, привести к снижению иммунитета и другим негативным последствиям.
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