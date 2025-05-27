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**Tesla предупредила администрацию Трампа о вреде пошлин на импортные чипы** ...

Tesla предупредила администрацию Трампа о вреде пошлин на импортные чипыКомпания Tesla обратилась к администрации Трампа с призывом проявлять осторожность при введении пошлин на импортные чипы, предупредив о возможных сбоях в глобальных цепочках поставок и долгосрочных последствиях для американской экономики.

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