Tesla предупредила администрацию Трампа о вреде пошлин на импортные чипы** ...

Tesla предупредила администрацию Трампа о вреде пошлин на импортные чипыКомпания Tesla обратилась к администрации Трампа с призывом проявлять осторожность при введении пошлин на импортные чипы, предупредив о возможных сбоях в глобальных цепочках поставок и долгосрочных последствиях для американской экономики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)