Tesla предупредила администрацию Трампа о вреде пошлин на импортные чипы** ...

Tesla предупредила администрацию Трампа о вреде пошлин на импортные чипыКомпания Tesla обратилась к администрации Трампа с призывом проявлять осторожность при введении пошлин на импортные чипы, предупредив о возможных сбоях в глобальных цепочках поставок и долгосрочных последствиях для американской экономики.