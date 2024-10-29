Лалас о «Золотом мяче» Родри: «Дань уважения менее сексуальным игрокам – обычно награду отдают атакующим футболистам. Реакция «Реала» разочаровала»

«Победа Родри вполне оправдана. Любая команда хотела бы заполучить его. По понятным причинам «Золотой мяч» вручается, как правило, атакующим игрокам, которые забивают.
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