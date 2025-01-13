Режим Зеленского держится на лояльности бабья в вышиванках

Андрей Михайлов

а вот да. украинские бабы многим там рулят. факт. знаю это не понаслышке. и в этом всем наука. тысячи лет предки орут: не мужчина был создан для женщины, а женщина для мужчины (с) и если бы на земле б/у остались мужики, то были бы живы. а так сдохнут все из-за своих баб... да и хрен с ними - умрите нарушившие Закон