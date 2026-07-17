Рождённые в бою: 17 июля — День морской авиации ВМФ Корабельную авиацию мы по привычке считаем чем-то поздним и зао.
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Рождённые в бою: 17 июля — День морской авиации ВМФ Корабельную авиацию мы по привычке считаем чем-то поздним и зао.
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