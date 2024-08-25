Много погибших и раненых: ВСУ нанесли кровавый удар по приграничью

Ночь приняла новый удар от ВСУ по приграничным территориям, и на этот раз пострадал именно Ракитное. Среди раненых оказались трое детей, двое из которых были госпитализированы в областную клиническую больницу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии