Суд ДНР заочно приговорил к 28 годам командира батареи ВСУ за обстрелы поселков

В Донецкой Народной Республике (ДНР) Верховный суд заочно приговорил к 28 годам лишения свободы командира самоходной артиллерийской батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Палийчука за обстрелы населенных пунктов республики в начале 2022 года.
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