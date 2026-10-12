ЕС ввёл санкции против девелоперской группы «Самолёт», следует из официального журнала Евросоюза. Кроме того, как сообщает РИА Новости, санкции введены против гендиректора «Самолёта» Анны Акиньшиной.
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