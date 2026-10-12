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ЕС ввёл санкции против девелоперской группы «Самолёт»

ЕС ввёл санкции против девелоперской группы «Самолёт»

ЕС ввёл санкции против девелоперской группы «Самолёт», следует из официального журнала Евросоюза. Кроме того, как сообщает РИА Новости, санкции введены против гендиректора «Самолёта» Анны Акиньшиной.

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