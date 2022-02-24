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Крупнейший парк развлечений в Германии прекратил сотрудничество с «СП-2»

Крупнейший парк развлечений в Германии прекратил сотрудничество с «СП-2»

Крупнейший тематический парк Германии Europa-Park в Русте и оператор газопровода «Северный поток 2» прекратили сотрудничество до дальнейшего уведомления из-за военной операции России на Украине, 23 февраля сообщает информационное агентство dpa.

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