Крупнейший парк развлечений в Германии прекратил сотрудничество с «СП-2»

Крупнейший тематический парк Германии Europa-Park в Русте и оператор газопровода «Северный поток 2» прекратили сотрудничество до дальнейшего уведомления из-за военной операции России на Украине, 23 февраля сообщает информационное агентство dpa.
Крупнейший тематический парк Германии Europa-Park в Русте и оператор газопровода «Северный поток 2» прекратили сотрудничество до дальнейшего уведомления из-за военной операции России на Украине, 23 февраля сообщает информационное агентство dpa.
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