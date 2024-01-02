«Лихие двухтысячные»: что будет, если не начать решать национальную проблему?

Зоя Копань

Надо же пол страны завалено снегом а чистить некому, а где ценнейшие специалисты, Вы их видите на расчистке дорог, ан нет там трудятся предпенсионеры и пенсионеры, условно назовём их т. Маша и д. Петя! Но их труда практически не хватает! Так где же наши незаменимые "специалисты", а они на рынках прохлаждаются, а детки их волчата, на законнопослушных людей нападают, в пьяном угаре(а что это сказки, что мусульмане трудолюбивые(трудолюбивые на рынке а не на строительстве) и совсем, совсем не пьют спиртное?)