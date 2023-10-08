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Александр Бубнов: весь вопрос был в том, сколько «Зенит» забьёт «Сочи»

Александр Бубнов: весь вопрос был в том, сколько «Зенит» забьёт «Сочи»

У петербуржцев не возникло проблем с аутсайдером.У петербуржцев не возникло проблем с аутсайдером.Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал победу санкт-петербургского «Зенита» в матче 11-го тура РПЛ с «Сочи».

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