Александр Бубнов: весь вопрос был в том, сколько «Зенит» забьёт «Сочи»

У петербуржцев не возникло проблем с аутсайдером.У петербуржцев не возникло проблем с аутсайдером.Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал победу санкт-петербургского «Зенита» в матче 11-го тура РПЛ с «Сочи».