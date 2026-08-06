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Тегеран и Маскат приблизились к компромиссу по Ормузскому проливу

Тегеран и Маскат приблизились к компромиссу по Ормузскому проливу

Сообщение Тегерана о том, что договоренность с Оманом по Ормузскому проливу согласована в принципе, стало очередным признаком движения к политическому решению вокруг одной из самых чувствительных морских артерий мира.

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