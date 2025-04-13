«Маленький ублюдок» — несущий смерть автомобиль Джеймса Дина

За полтора столетия своего существования автомобильная индустрия создала немало легендарных машин. Одни из них, такие, как «Роллс-Ройс», стали символами успеха, а другие, например, «ДеЛориан» узнаются благодаря съемкам в одном единственном фильме.
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