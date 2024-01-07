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Боевики ВСУ массово отказываются заходить в Крынки

Боевики ВСУ массово отказываются заходить в Крынки

В рядах украинской группировки, действующей в Херсонской, области наблюдается большое количество отказников держать позиции на так называемом плацдарме в селе Крынки.

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Комментарии
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Олег Голубев
Путин даже предложил не торопиться возращать село. Тонкий намёк.
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17 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Готовить готовят а закаливать не закаливают?
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8 час.

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