В Самаре из-за коммунальной аварии затопило четыре улицы

Об этом утром 11 января сообщили городские власти.Так, по сообщению руководителя департамента информационной политики и аналитики администрации Самары Елены Рыжковой, в связи с коммунальной аварией на пересечении улиц Самарской и Вилоновской затоплена проезжая часть по улицам Вилоновской, Самарской, Садовой, Красноармейской.
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