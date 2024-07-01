Синоптики прогнозируют в Омской области более дождливый (чем обычно) июль. А температура воздуха при этом будет выше традиционной для этого месяца.
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Синоптики прогнозируют в Омской области более дождливый (чем обычно) июль. А температура воздуха при этом будет выше традиционной для этого месяца.