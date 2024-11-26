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Shot: ВСУ впервые применили американский БЛПА Switchblade 600

Shot: ВСУ впервые применили американский БЛПА Switchblade 600

Американский дрон с зарядом взрывчатки заметили над Рыльским районом Курской области.Прицельным выстрелом из обычного ружья военнослужащие ВС России сбили американский летательный аппарат Switchblade 600.

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