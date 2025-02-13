ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Majesty
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9 родственников, которых стоит избегать после 50

9 родственников, которых стоит избегать после 50

Вы когда-нибудь ощущали, как некоторые члены вашей семьи изматывают вас. Как гласит старая русская пословица, "Не каждый родственник приносит мир в наш дом".

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Комментарии
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Майя Majesty
&quot;Ваши эмоции важны, и их не следует игнорировать или подавлять в угоду кому-то другому. Установите границы и защитите свою душевную гармонию – вы заслуживаете уважения и поддержки, а не вины.&quot; с  Ну попробуйте так жить, когда вам, например, уже давно за 60, а родителям подваливает к 90.
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