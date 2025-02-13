9 родственников, которых стоит избегать после 50

Майя Majesty

"Ваши эмоции важны, и их не следует игнорировать или подавлять в угоду кому-то другому. Установите границы и защитите свою душевную гармонию – вы заслуживаете уважения и поддержки, а не вины." с Ну попробуйте так жить, когда вам, например, уже давно за 60, а родителям подваливает к 90.