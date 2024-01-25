Источник: Майку Тайсону неинтересен бой с Федором Емельяненко

Майк Тайсон не намерен возобновлять карьеру ради боя с Федором Емельяненко. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, один из величайших боксеров в истории Майк Тайсон не хочет драться с Федором Емельяненко.