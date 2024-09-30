Пожар вспыхнул в многоэтажке на севере Москвы

Пожар охватил многоэтажный дом в районе Дегунино в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. «Горят квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах в доме в проезде Ильменский», — отметили в сообщении.
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