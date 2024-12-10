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Bloomberg: Зеленский требовал от США приглашения Украины в НАТО

Bloomberg: Зеленский требовал от США приглашения Украины в НАТО

В ходе переговоров в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом президент* Украины Владимир Зеленский потребовал от Вашингтона пригласить Киев в НАТО ради завершения конфликта, сообщает Bloomberg.

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