Audi сложил электромобиль A6 e-tron как бумажный самолетик

Немецкий производитель автомобилей Audi представил рекламу своего электромобиля бизнес-класса A6 e-tron — машина «собирается» из бумаги и превращается в самолетик, который многие запускали в детстве, пишет Danstapub.
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