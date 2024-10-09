Жена Павла Прилучного показала свою идиллию с детьми

Жена актера Павла Прилучного, Зепюр Брутян, опубликовала новое видео с пасынком Тимофеем. Кадры наглядно демонстрирует, что мальчик прекрасно проводит время с младшим братом и не страдает от разлуки с мамой.
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