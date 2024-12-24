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Странные украинские «танцы» вокруг «Орешника» продолжаются: о чем толкуют киевские эксперты

Странные украинские «танцы» вокруг «Орешника» продолжаются: о чем толкуют киевские эксперты

Украинское англоязычное  издание Defense Express зачем-то ввязалось в странную дискуссию вокруг российского «Орешника», опубликовав полученные редакцией якобы от неких «независимых источников»  фотодоказательства, из которых следует, что нашумевшая после резонансного удара по Киеву в ноябре российская военная разработка якобы не является новейшей, как ее презентовал Владимир Путин, а ей минимум  7 лет.

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