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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов забил 4-й гол в сезоне в матче с «Нью-Джерси» и стал 1-й звездой. У него 17 очков и «+17» в 36 играх

Защитник «Каролины» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:2).  В текущем сезоне у 33-летнего россиянина 17 (4+13) очков в 36 играх при полезности «+17» и среднем времени на льду 19:40.

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