Роль США в снабжении ВСУ

Роль США в снабжении ВСУСразу же после приезда американской делегации в Москву СМИ начали пестреть заголовками вроде «Белый дом давит на киевский режим» или «США продавливают уступки РФ» и все в таком духе.
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