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КНДР ответила на данные о десятках тысяч рабочих в России и Китае

КНДР ответила на данные о десятках тысяч рабочих в России и Китае

КНДР отвергла доклад о десятках тысяч северокорейцев, работающих преимущественно в России и Китае. Международная группа оценила их число в 35,6–101,3 тыс.

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