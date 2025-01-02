Волонтеры из Петербурга уехали на ликвидацию ЧС в Краснодарском крае

Автобус отправился с Московской площади на Черноморское побережье 2 января, у Дома Советов собрались 50 неравнодушных человек, чтобы вместе преодолеть около 2 000 км и помочь ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов.
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