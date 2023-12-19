БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Георгий Корнев
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Прозрачное поле боя ослабило танки

Прозрачное поле боя ослабило танки

СВО продемонстрировала уязвимость танков в современном бою @ @boris_rozhin Tекст: Андрей Резчиков Российские военные впервые уничтожили танк Leopard 1A5 за счет тактического мастерства и адаптации к меняющимся условиям боя.

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