Прозрачное поле боя ослабило танки

СВО продемонстрировала уязвимость танков в современном бою @ @boris_rozhin Tекст: Андрей Резчиков Российские военные впервые уничтожили танк Leopard 1A5 за счет тактического мастерства и адаптации к меняющимся условиям боя.
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