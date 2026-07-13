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Иркутск Сегодня

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В Балаганске за 5 лет появились музшкола, ФОК и новые пространства для отдыха

В Балаганском округе Иркутской области за пять лет появилось несколько новых социальных объектов. Учреждения сегодня в рамках рабочей поездки по округу посетили председатель Заксобрания региона Александр Ведерников вместе с депутатами Виталием Перетолчиным, Тимуром Сагдеевым, Артемом Лобковым, Еленой Крыжановской и Александром Лаутиным.

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