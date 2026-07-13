В Балаганске за 5 лет появились музшкола, ФОК и новые пространства для отдыха

В Балаганском округе Иркутской области за пять лет появилось несколько новых социальных объектов. Учреждения сегодня в рамках рабочей поездки по округу посетили председатель Заксобрания региона Александр Ведерников вместе с депутатами Виталием Перетолчиным, Тимуром Сагдеевым, Артемом Лобковым, Еленой Крыжановской и Александром Лаутиным.