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Россиянам рассказали о способах выгодно снять квартиру

Россиянам рассказали о способах выгодно снять квартиру

Эксперт Капранчиков рекомендовал отказаться от риелторов ради экономии на аренде Рост годовой арендной ставки на квартиру в Москве за год составил 24 процента, и ожидать отката в ближайшее время не стоит — съем жилья в столице продолжит дорожать, предупредил в разговоре с «Лентой.

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