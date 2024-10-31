Россиянам рассказали о способах выгодно снять квартиру

Эксперт Капранчиков рекомендовал отказаться от риелторов ради экономии на аренде Рост годовой арендной ставки на квартиру в Москве за год составил 24 процента, и ожидать отката в ближайшее время не стоит — съем жилья в столице продолжит дорожать, предупредил в разговоре с «Лентой.