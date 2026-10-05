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Полпред Жога поручил держать на контроле подготовку техники к зиме в УрФО

Полпред Жога поручил держать на контроле подготовку техники к зиме в УрФО

Полпред в УрФО Артем Жога провел совещание с главными федеральными инспекторами о подготовке к зиме. Он поручил держать на контроле готовность коммунальной техники на Ямале и в других уральских регионах.

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